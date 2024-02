Laborability, il magazine digitale che rende le persone consapevoli, informate e aggiornate sul mondo del lavoro

Affermatosi come un importante punto di riferimento nel panorama digitale, laborability (www.laborability.com) costituisce una preziosa risorsa per tutti coloro che desiderano scoprire informazioni rilevanti, spunti e consigli che riguardano il mondo del lavoro. La piattaforma online, fondata sui valori di trasparenza, utilità, rispetto, dignità e inclusione, offre a professionisti e aziende contenuti utili, prodotti tecnologici e di elevata qualità, impegnandosi a rendere i lavoratori immediatamente più consapevoli ed informati riguardo ai propri diritti e doveri.

Fondato nel 2020 grazie al contributo di WI LEGAL, uno dei più prestigiosi e influenti studi legali giuslavoristici del nostro Paese, laborability nasce proprio dalla volontà di creare una piattaforma che sia in grado di raccontare il mondo del lavoro, aiutando allo stesso tempo a comprendere le complesse dinamiche che lo caratterizzano.

Il magazine, non a caso, si rivolge a un ampio pubblico. Ci sono, innanzitutto, le cosiddette People, cioè i lettori interessati ad approfondire un tema specifico che riguarda il mondo del lavoro, a trovare risposte immediate ai propri dubbi o conoscere informazioni su bonus e incentivi. Un’attenzione particolare, però, è dedicata anche alle Company, cioè le figure apicali, i CEO, i direttori risorse umane e i manager che desiderano conoscere le tematiche più attuali, al fine di migliorare il rapporto coi propri collaboratori.

Potendo contare su oltre 500.000 lettori mensili, laborability si avvale di un team di analisti e ricercatori che studiano i comportamenti degli utenti. Mediante l'analisi di dati e insight, sono in grado di identificare i temi più intriganti e rilevanti, orientando così la redazione nella condivisione di news, spunti, consigli e informazioni pertinenti al mondo del lavoro.

Naturalmente, i contenuti accessibili online toccano diverse tematiche: dalla pensione alla retribuzione, dai bonus e gli incentivi alla disoccupazione. Sono raccontati in modo chiaro e semplice e scritti con un linguaggio immediato e di facile comprensione.

La piattaforma digitale, però, non si limita esclusivamente a diffondere articoli e informazioni preziose, ma si impegna attivamente a supportare la sua community. Gli utenti iscritti, ad esempio, hanno l’opportunità di approfittare di numerosi vantaggi, come sconti su beni e servizi, consulenze a costo zero e agevolazioni su pratiche burocratiche.

Le aziende, invece, hanno a disposizione un ampio ventaglio di prodotti tecnologici e innovativi, concepiti per migliorare l’employer engagement e il benessere dei dipendenti. A ciò si uniscono eventi organizzati sia in presenza che online, che consentono di scoprire le tendenze più recenti del settore.

Laborability, infine, si pone come un partner indispensabile per tutti coloro che desiderano orientarsi nel complesso scenario del lavoro contemporaneo, proponendo strumenti e informazioni per affrontare ogni sfida quotidiana e pianificare il futuro professionale con sicurezza.