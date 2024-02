Guasto ad un treno Minuetto: soppresse le navette tra Limone e Tenda

Sulla pagina Facebook del gruppo del trasporto pubblico locale vengono segnalati spesso guasti dei treni che comportano soppressioni e ritardi.

Lo scorso 25 gennaio la soppressione, sempre a causa di un guasto, erano state soppresse le navette del pomeriggio. "Purtroppo stiamo attraversando un periodo difficile per i numerosi e ripetuti guasti ai treni Minuetto e non solo.



La situazione sta diventando intollerabile e pure un sostenitore del Tpl e delle ferrovie quale sono - scrive l'autore del post di circa un mese fa - ha perso qualsiasi speranza di fronte ad una gestione poco curata del materiale rotabile e una sufficienza quasi snervante nel giustificare ogni volta un guasto come se fosse una cosa normale.



No, cara Trenitalia, non è normale che nel 2024 abbiamo avuto più soppressioni e ritardi per guasti rotabili che in tutto il 2023. Non è normale e nessuno fa niente per penalizzare pesantemente le inadempienze contrattuali.