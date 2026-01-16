Tangenziale di Fossano: giovedì l’apertura al traffico del viadotto Centallo

Anas ha programmato per giovedì 22 gennaio alle ore 14:00 l’apertura al traffico del viadotto Centallo, lungo la carreggiata in direzione Asti della tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”). La riapertura consentirà il ripristino del transito dei mezzi pesanti sull’intero tracciato della tangenziale, compreso il tratto terminale tra lo svincolo di Villafalletto e località San Sebastiano, che tornerà percorribile in entrambe le direzioni con una corsia per senso di marcia.

Per consentire a tecnici e maestranze di operare in piena sicurezza e completare tutte le attività propedeutiche all’apertura - tra cui la predisposizione degli scambi di carreggiata e l’installazione della segnaletica - la tangenziale sarà provvisoriamente chiusa al transito nel tratto compreso tra Via Villafalletto e località San Sebastiano dalle ore 8:00 di lunedì 19 gennaio fino alle ore 14:00 di giovedì 22 gennaio. Durante la chiusura, la circolazione verrà deviata sulla viabilità alternativa locale.

Il nuovo viadotto Centallo, composto da tre campate che sovrappassano la linea ferroviaria, è stato varato in notturna a settembre 2025. Dopo il completamento del getto della soletta a fine ottobre, sono stati realizzati i cordoli e installate le barriere di protezione. Successivamente sono stati posati gli strati di pavimentazione, i giunti di dilatazione e, da ultimo, sono state effettuate le prove di carico.

L’opera, che completa i lavori sulla carreggiata in direzione Asti, consentirà di alleggerire il traffico pesante dal centro urbano, con significativi benefici in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

I lavori lungo la carreggiata in direzione Cuneo, attualmente chiusa al traffico, sono iniziati nel novembre 2024 con l’avvio, da parte di Anas, della demolizione delle 20 campate dello svincolo La Reale. A partire da agosto 2025, completate le demolizioni e gli interventi di rinforzo in fondazione, sono stati eseguiti gli impalcati lungo l’asse principale e realizzata la soletta. Nel mese di dicembre sono state inoltre concluse le operazioni di varo delle cinque campate della rampa di svincolo.

Attualmente sono in corso le attività di ricostruzione del corpo del rilevato stradale.