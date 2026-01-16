Statale 28 del Col di Nava, Viadotto Uveghi: scatta lo stop ai mezzi pesanti sui percorsi alternativi

Nuove limitazioni alla circolazione a causa dei controlli sul Viadotto Uveghi, sulla SS 28 del Cole di Nava. La Provincia di Imperia ha emanato, infatti, una nuova ordinanza che dispone il divieto di transito per tutti i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate a pieno carico, una misura adottata per rafforzare la sicurezza stradale e tutelare le infrastrutture provinciali.

Il provvedimento riguarda in particolare la Strada Provinciale 28 di Caravonica, nel tratto al km 7+280, e la Strada Provinciale 95 del Colle San Bartolomeo, al km 12+050, arterie fondamentali per il collegamento delle Valli Impero e Arroscia ma considerate non idonee a sostenere un traffico pesante continuativo.

L’ordinanza prevede tuttavia specifiche eccezioni per evitare disagi alla popolazione e alle attività economiche locali: il divieto non si applica ai mezzi di soccorso, al Trasporto Pubblico Locale (TPL), ai veicoli adibiti ai servizi di nettezza urbana e ai trasporti commerciali per carico e scarico merci con partenza e/o arrivo nei Comuni delle Valli Impero e Arroscia, purché autorizzati lungo l’intero percorso. L’obiettivo del provvedimento è limitare il traffico pesante di attraversamento, riducendo i rischi per la sicurezza degli utenti della strada e preservando un’infrastruttura ritenuta sensibile, senza compromettere la continuità dei servizi essenziali e della mobilità locale.