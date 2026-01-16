Viadotto Uveghi a Pieve di Teco, limite dei 50 all’ora su tutte le strade alternative anche fuori dai centri abitati

In seguito alla disposizione di Anas che ha introdotto il senso unico alternato sul viadotto "Uveghi" di Pieve di Teco, accompagnato dal divieto di transito per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, la Provincia di Imperia ha emanato due ordinanze con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali che costituiscono un’alternativa al passaggio sul ponte.
La prima ordinanza prevede l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h lungo l’intero tracciato delle strade provinciali SP 28 (Caravonica), SP 91 (Bretella di Cesio) e SP 95 (Colle San Bartolomeo). Il provvedimento riguarda non solo i tratti interni ai centri abitati, ma anche quelli extraurbani. Come specificato nel testo dell’ordinanza, tali tratti “presentano varie strettoie ed un andamento planimetrico tale da essere pericoloso se percorso a velocità elevata”, rendendo necessario un abbassamento uniforme dei limiti per ridurre il rischio di incidenti.
La seconda ordinanza introduce, invece, il divieto di transito per tutti i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sulla SP 91 (Bretella di Cesio). Il provvedimento fa seguito a un sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia, che hanno rilevato la presenza di muri di sostegno, attraversamenti stradali, ponti e ponticelli le cui condizioni strutturali non consentirebbero il passaggio di veicoli più pesanti.
Nel documento si evidenzia inoltre che, in assenza delle risorse economiche necessarie per interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento, la circolazione dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate non può essere consentita, a tutela della sicurezza della viabilità e degli utenti della strada.