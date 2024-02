Bra, Comune al lavoro per trovare una nuova sede al canile

Novità importanti per il canile della città di Bra, attualmente situato in frazione Pollenzo. Nel prossimo Consiglio comunale di Bra, previsto per lunedì 26 febbraio, verrà presentata una delibera da parte dell’assessore Daniele Demaria, che ci anticipa: "C’è un terreno in città che attualmente ha destinazione commerciale, ma che noi vorremmo cambiare. Il nostro obiettivo è metterlo in vendita a chi intende costruire lì un nuovo canile e un nuovo ecocentro".



Ricordiamo che da poco è anche scaduto il bando per trovare il nuovo gestore del canile, che necessariamente sarà un’associazione animalista, come accade al momento. "Tra le novità, ci sarà anche la possibilità del pensionamento di fino a 5 cani, come richiesto da molti", continua Demaria.



Tra gli altri punti che verranno discussi nella seduta, l’approvazione dello statuto della nascente comunità energetica rinnovabile e la variante n. 8 al Piano regolatore vigente, la prima variazione al bilancio di previsione 2024/26.