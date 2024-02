Dal 4 marzo cambia l'orario di apertura di ambulatorio della Croce Rossa di Alba

Continua la costante e preziosa attività sanitaria svolta, con impegno, dedizione e professionalità, dal Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, con il contributo di diversi medici che offrono in forma volontaria e gratuita la loro professionalità, nell’ambulatorio interno alla sede via del Comitato della Croce Rossa di Alba in via Ognissanti 34.

L’ambulatorio rimane aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal 4 marzo 2024 con orario dalle 17 alle 18.

“L’ambulatorio è uno dei servizi che, come Croce Rossa, offriamo con orgoglio”, commentano il presidente del Comitato di Alba, Luigi Aloi e l’ispettrice delle infermiere volontarie Annamaria Brossa, “Vuole essere un supporto per tutti coloro che si trovano in una situazione di disagio. Sono prestazioni sanitarie di base, che possiamo garantire in supporto ai medici di base e a vantaggio dei più deboli, all’insegna del motto delle nostre corcerossine, ama, conforta, lavora, salva. Abbiamo al momento diversi progetti in esame, con l’intenzione in un prossimo futuro, di poter ampliare il servizio e le prestazioni offerte”.

Il servizio ambulatoriale è rivolto a tutte quelle persone fragili o che vivono in situazioni di disagio, e offre loro prestazioni a titolo totalmente gratuito.

Nell’ambulatorio vengono effettuate: misurazione della pressione sanguigna, della saturazione dell’ossigeno e della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi, terapia iniettiva su prescrizione del proprio medico curante, medicazioni.