Indetta asta pubblica per il ristorante "Sarvanot" di Castellar Saluzzo

È programmata per il 5 marzo alle 10 in municipio l’asta per l’assegnazione da parte del Comune di Saluzzo della gestione del ristorante “Sarvanot” di via Maestra 3 a Castellar.

Il locale è chiuso da più di un anno per una procedura di liquidazione giudiziale in cui sono coinvolti gli ex gestori.

Il bando, che si può leggere e scaricare al link in basso, comprende la cessione dell’azienda (con licenze e autorizzazioni burocratiche) per cui la base d’asta è fissata a 17 mila 500 euro, mentre il canone (anch’esso oggetto di asta al rialzo) parte da 1000 euro al mese, 12 mila annui, ed è stato previsto il pagamento a partire dalla 13esima mensilità. In pratica, il primo anno non si paga l’affitto.

Il Comune stipulerà un contratto di 6 anni rinnovabile per altri 6 con il soggetto vincitore.

E' possibile richiedere integrazioni e chiarimenti e accordarsi per una visita del sito chiamando l'Ufficio tecnico del Municipio al numero 0175 211319 - 3480707995

"Siamo felicissimi - dice il prosindaco di Castellar Eros Demarchi - che questo locale storico e allo stesso tempo importante per la comunità castellarese possa nuovamente prendere vita. Purtroppo la pandemia ci aveva già abituato a vedere il locale a saracinesche abbassate, però questi ultimi 14 mesi di chiusura forzata sono stati veramente lunghi e tristi sia per i castellaresi sia per i tanti habitué del ristorante. È stato un percorso si lungo, ma il buon lavoro dei nostri uffici e del curatore fallimentare ci hanno portato ad un ottimo risultato, assolutamente non scontato, con un’asta unica che ci permette di rimettere in funzione l’attività, evitando un suo irrimediabile smantellamento".

https://albopretorio.sipalinformatica.it/sipal_ap/servlet/ListPubblicazione? codfisc=00244360046&idsezione=1&categoria=AVVISI%20D%27ASTA