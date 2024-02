A Cuneo il lungo corteo contro la guerra al grido di "cessate il fuoco" [FOTO e VIDEO]

Tanti colori, tante bandiere della pace, tante nazioni abbracciate, centinaia di persone a Cuneo per manifestare unite contro ogni guerra in piazza Europa. Aprono il corteo le "donne per la pace" vestite a lutto e che portano la scritta collettiva "cessate il fuoco".

Una delegazione del Movimento 5 Stelle ha partecipato alla mobilitazione per il Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina promossa da “Europe for Peace”, “Assisi Pace Giusta” e “Rete Italiana Pace e Disarmo”. "Occorre fermare subito l'escalation militare e avviare una nuova stagione di dialogo. Un posizione coerente, che abbiamo riaffermato a Roma come a Torino e Cuneo, nelle piazze così come in ogni sede istituzionale", ha affermato Ivano Martinetti, coordinatore Movimento 5 Stelle Provincia di Cuneo e consigliere regionale del Piemonte

Tra gli interventi quello di Fulvio Barberis di Pace e disarmo di Cuneo: "Siamo presenti in 120 piazze d'Italia e d'Europa. Il popolo di costruttori di pace per fermare la corsa al riarmo e la devastazione del pianeta". Dopo le parole è partito il corteo a ritmo di musica e di speranza. Il lungo corteo, con più di 500 manifestanti (numero confermato dalla questura) sfila al grido di "Cessate il fuoco". Si chiede la fine di tutte le guerre, tra gli slogan: "Palestina libera". Il serpentone ha percorso corso Nizza raggiungendo piazza Galimberti intorno alle 16,40, per proseguire lungo via Roma alla volta del Palazzo Municipale.

Una sfilata di colori e slogan

