Fossano premia i volontari meritevoli: "Un grande aiuto per la comunità"

195 volte grazie!. L'amministrazione Comunale di Fossano ha premiato i volontari che si sono distinti per l'impegno sul territorio negli ultimi 12 mesi.



Nell'occasione è stato presentato anche il nuovo capodistaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Fossano con il passaggio di consegne tra Angelo Parola (in pensione da gennaio)e Roberto Bergese. "Ogni giorno la comunità fossanese può contare su donne e uomini che sono sempre pronti a mettere gli impegni per la collettività davanti a quelli propri. - commenta il Sindaco Dario Tallone - Abbiamo voluto dire grazie a tutti loro con un simbolico attestato che racchiude in sé il grazie di ogni cittadino fossanese. Con il Senatore Giorgio Bergesio e l'assessore al Volontariato Dody Rattalino abbiamo premiato anche il responsabile del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile Roberto Gagna".



"Grazie a tutti i presenti per la sorpresa finale, con il vostro attestato di stima al mio operato mi avete fatto commuovere, mi auguro di potervi sostenere come primo cittadino per altri 5 anni", conclude il primo cittadino Dario Tallone .



Le associazioni premiate:



Vigili del Fuoco volontari distaccamento di Fossano - Capodistaccamento Roberto Bergese



Onlus Vigili del Fuoco di Fossano - Presidente Renato Dalmasso



Auser - Presidente Viarella La Fontana



Protezione civile di Fossano - Coordinatore Paolo Cavallo

Associazioni Nazionale Carababini - Presidente Pietro Cuzzilla



Associazioni 1 Papagolf - Presidente Adriana Gerbaudo



Ausiliari di Vigilanza (Nonni Vigili) - Presidente Marino Magistro



Associazione Scorte tecniche - Presidente Adriano Ballario



Associazione nazionale Vigili del fuoco Volontario - Presidente Massimo Bozzano



Croce Bianca Fossano - Presidente Luca Origlia



Ana Fossano - Presidente Maurizio Castelli