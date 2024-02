La "Rumorosa" di Boves cerca nuovi musicisti

“Ami suonare? Stai cercando il gruppo giusto? Forse siamo noi! Ascolta la nostra musica e …lasciati trasportare!”

Con questa frase la Banda Musicale Cittadina “Silvio Pellico” di Boves, detta anche “La Rumorosa”, cerca nuovi musicisti da aggiungere al proprio organico, per capire che non è proprio una banda tradizionale è sufficiente ascoltarli sul loro canale YouTube o sui social Istagram e Facebook.

Le prove sono aperte a tutti e si svolgono il venerdì sera alle ore 21 in via Don Cavallera 18 a Boves. Per dettagli e informazioni www.bandaboves.com oppure Franco (tel. 320 192 3992)