Tutto esaurito per lo spettacolo “Smartina e l’Amica Infame” al Baretti di Mondovì

Nella serata di giovedì 30 maggio, il Teatro Baretti a Mondovì è stato palcoscenico dell’anteprima “Smartina e l’Amica Infame”.

La serata ha registrato un sold out inaspettato.

"La risposta della comunità - dicono gli organizzatori - è stata straordinaria e per questo non possiamo che esprimere la nostra più profonda gratitudine."

Smartina si è rivelata una potente esponente del messaggio di sensibilizzazione a favore delle persone affette da malattie degenerative. Non a caso è stata scelta la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla per andare in scena.

"Desideriamo scusarci con coloro che non hanno potuto partecipare a causa della mancanza di posti disponibili. - aggiungono - "La presenza di chi non è riuscito ad essere presente ci è mancata, ma ci saranno altre occasioni per condividere insieme momenti di arte e ispirazione.

Un ringraziamento speciale va alle autorità che hanno onorato l’evento con la loro presenza, tra cui Pietro Danna, Consigliere Provinciale, Gabriele Campora , Vice Sindaco di Mondovì, il dottor Giuseppe Guerra, Direttore Generale ASLCN1 e Gabriella Giordano, Vice Presidente ATL Cuneo."

“Smartina” non è solo un’esibizione artistica, ma un vero e proprio movimento. È la testimonianza che anche nelle giornate più buie, l’arte può accendere una luce di speranza. Durante la serata, abbiamo esplorato il cammino emotivo interiore di Martina nel suo incontro con l’“Amica Infame”, la sclerosi multipla. Attraverso la danza, Martina ha raccontato la sua storia di lotta, trasformando il palco in un campo di battaglia dove arte e coraggio si fondono. Questo progetto dimostra come l’arte può dare forza a ognuno di noi. L’“Amica Infame” non è solo la malattia, ma anche ogni forma di malessere, disagio o disturbo che ci accompagna per un tratto o per il resto della vita. Crediamo che faccia parte delle esperienze di tutti, invalidante per qualche aspetto o per l’intera quotidianità. Parlarne, fare rete, incentivare la solidarietà e dare conforto è il modo che Smartina propone per affrontarla. La storia di Martina vuole diventare esempio di forza, speranza e coraggio.

La serata è stata un trionfo di emozioni, con la commozione che si poteva quasi toccare con mano. Siamo orgogliosi di aver trasmesso il nostro messaggio e di aver sentito l’eco della partecipazione emotiva del pubblico presente.

“Smartina” è un progetto giovane, ma già forte del sostegno di una comunità che crede nei valori di solidarietà e resilienza che Martina Pulitanò con orgoglio sta portando avanti insieme allo studio Leonardo, alla compagnia DNA Dance Project e alla scuola di danza Danzicherie, supportata dal lodevole sostegno degli sponsor e dalla generosità di numerosi donatori.



Il successo di questa serata è una testimonianza tangibile dell’affetto e dell’energia che ci circonda, un’energia che ci spinge a continuare con determinazione verso i nostri obiettivi.

Abbiamo in programma ulteriori iniziative di divulgazione e incontri con il pubblico. Invitiamo tutti a visitare il nostro sito web e a registrarsi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività.

Il riscontro al nostro primo appello di solidarietà è stato oltre ogni aspettativa. Siamo commossi e increduli per quanto ottenuto e questo risultato rappresenta per noi una carica di energia incredibile. Continuate a seguirci, perché “Smartina” ha ancora molto da raccontare e da condividere. Entrare a far parte degli Amici di Smartina: Insieme, possiamo fare la differenza.