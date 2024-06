Confindustria Cuneo, eletti dieci nuovi componenti del Consiglio Generale

L’Assemblea privata di Confindustria Cuneo – che si è tenuta lunedì 27 maggio al teatro Toselli di Cuneo prima dell’appuntamento pubblico – è stata l’occasione per delineare il quadro delle attività 2023-2024 e per tracciare la prospettiva di alcuni dei principali progetti in programma.

Nel corso dell’Assemblea, su proposta del presidente Mariano Costamagna, è stato eletto vicepresidente di Confindustria Cuneo 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗕𝗶𝗿𝗮𝗴𝗵𝗶, già presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piemonte nel biennio 2022-2024.

Inoltre, si è provveduto all’elezione dei 10 componenti espressione dell’Assemblea che faranno parte del Consiglio per il biennio 2024-2026 e a cui nel mese di settembre si aggiungeranno i nomi risultanti dal rinnovo dei presidenti di sezione, dei 27 rappresentanti aggiuntivi e del rappresentante dei soci aggregati, insieme ai quattro designati dalla Piccola Industria e ai tre del Gruppo Giovani Imprenditori.

Durante l’assemblea privata sono risultati eletti: Ettore Bandieri (Abet Laminati Spa), Mauro Bergamino (Cubar srl), Edoardo Benassi (Relife recycling srl), Flavio Borgna (Borgna Vetri srl), Gianfranco Cillario (Industria Grafica Eurostampa Spa), Cristiano Isnardi (Lpm srl Laterizi Prefabbricati Mondovì), Carlo Putetto (Carbonteam srl), Giancarlo Scarzello (Gemini Project srl), Gianfranco Sorasio (eViso Spa) e Giovanni Viglietta (Viglietta Matteo spa).