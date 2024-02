Disturbo e degrado: la sindaca Manassero limita l'orario di un locale in Piazza Boves con un'ordinanza

Un’ordinanza per limitare l’orario di apertura di uno dei locali siti in Piazza Boves è stata firmata ieri, venerdì 22 febbraio 2024, dalla sindaca Patrizia Manassero.

L’ordinanza, che è stata notificata nella serata di ieri, riguarda un locale che da oggi e fino al 31 dicembre 2024 dovrà mantenere le proprie attività in un orario compreso tra le 8 e le 24.

Si tratta di un’ordinanza “contingibile e urgente” di cui è stata valutata la necessità per una serie di analisi condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A motivare un simile provvedimento, sono infatti i rilevamenti delle Forze dell’ordine e le segnalazioni dei residenti su situazioni di disturbo, di degrado e di pericolosità generate da avventori dell’esercizio commerciale oggetto dell’ordinanza.

L’obiettivo è – in ultima analisi – garantire sicurezza e vivibilità, nel rispetto dei diritti sia degli esercenti, sia dei residenti.

Da parte della Sindaca e degli Assessori competenti la sottolineatura che “è sempre spiacevole ricorrere a misure di questo genere, ma si è valutato opportuno muoversi in questa direzione per richiamare l’attenzione sulla necessità di rispettare norme e limiti. L’auspicio è che anche questa misura contribuisca a migliorare la fruibilità di quella porzione di città. Continuiamo a lavorare e a intervenire per restituire serenità a quella Piazza”.