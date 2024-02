Intossicazione da monossido di carbonio in un appartamento a Torre Mondovì, coppia di settantenni in camera iperbarica

Hanno avvertito un senso di malore: giramenti di testa e nausea. E la loro strumentazione casalinga ha evidenziato la presenza di monossido di carbonio.

Ieri sera, venerdì 23 febbraio intorno alle 20.46, una coppia di settantenni di Torre Mondovì è stata intossicata da monossido di carbonio. In casa avevano una stufa a legna accesa. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.



Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco.

L'appartamento era già stato ben areato e i pompieri hanno provveduto alla disattivazione dell'impianto.

I due intossicati, un uomo e una donna di circa 70 anni, sono stati ricoverati in codice rosso al'ospedale di Mondovì. Entrambi sono stati trasferiti in camera iperbarica. La donna ora è in Rianimazione a Mondovì, l'uomo invece sarebbe ricoverato a Savigliano.