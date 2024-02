Per cause in via di accertamento, un trattore si è ribaltato sulla provinciale 206 in frazione Buretto di Bene Vagienna.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza.

In base alle prime informazioni in nostro possesso, non ci sarebbero feriti gravi.

La strada è stata chiusa per permettere i lavori di rimozione.