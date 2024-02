Un fantastico viaggio d'istruzione a Napoli per le classi quinte dell'istituto "Bonelli" di Cuneo

Lunedì 19 febbraio le classi quinte dell’Istituto Tecnico Commerciale “F.A. Bonelli” sono partite per il viaggio di istruzione a Napoli.

Nella giornata di martedì hanno visitato il museo di San Severo, in cui le guide hanno presentato loro la figura di Raimondo di Sagro e il patrimonio artistico da lui commissionato per la creazione della cappella, cioè le statue, gli stucchi, le maioliche e gli intarsi marmorei di incredibile bellezza. Qui a fare da padrone è stato il "Cristo velato", scultura di Giuseppe Sanmartino talmente ben realizzata da sembrare vera. A occhi aperti per lo stupore hanno anche osservato le due "macchine anatomiche" realizzate dal medico Giuseppe Salerno.

Il tour è proseguito con la visita del centro storico, Spaccanapoli e via San Gregorio Armeno, la via dei presepi.

Nel pomeriggio è stata la volta del Palazzo Reale, di Piazza Plebiscito e dei quartieri spagnoli.

Il giorno successivo le guide hanno continuato la visita di Napoli con la presentazione della cattedrale di Santa Maria Assunta (non poteva mancare la cappella dedicata al santo patrono della città, San Gennaro). Nel pomeriggio "Napoli sotterranea", fantastica esperienza ipogea.

Nei giorni successivi, lasciata la città partenopea, i ragazzi del Bonelli sono stati accompagnati a visitare la maestosa Reggia di Caserta e Sorrento; il venerdì mattina, per concludere in bellezza il viaggio, hanno visitato Pompei e poi sono ripartiti per tornare a casa.

"Sia i docenti che i ragazzi – dicono i referenti dell'istituto cuneese – sono stati molto contenti di questo viaggio, è stata una bella esperienza che ha regalato momenti emozionanti e sorrisi sereni a tutti quanti. Ora inizia il conto alla rovescia per la maturità che decreterà la fine di questo lungo viaggio scolastico ricco di tante esperienze e lezioni di vita! Buona fortuna ragazzi!".