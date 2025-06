Cuneo: la prossima settimana riprenderanno le operazioni di lavaggio e sanificazione dei portici

Riprenderanno la prossima settimana, da via Roma, le operazioni di lavaggio e sanificazione della pavimentazione lungo i portici di Cuneo. L’appalto della raccolta rifiuti urbani del CEC, aggiudicato dalla San Germano Spa (gruppo Iren), prevede lo spazzamento meccanizzato e manuale lungo le strade. Inoltre, include quattro interventi all’anno sotto i portici, di modo da garantire il decoro urbano.

La pulizia verrà effettuata tramite l’utilizzo di attrezzature totalmente elettriche: un’idropulitrice o spazzatrice con uomo a terra per ammorbidire e staccare le macchie più resistenti, oltre a una lava-asciuga con effetto sanificante. Si richiede pertanto la collaborazione di tutte le attività che gravitano sui portici e dei proprietari degli stessi, sia per mantenere la pulizia costante (così come previsto dal regolamento di Polizia Urbana), sia per eventualmente liberare da ingombri le aree interessate (per quanto possibile).

Ecco il dettaglio degli interventi programmati.

Lunedì 16 giugno: via Roma e piazza Galimberti

Martedì 17 giugno: corso Nizza fino a corso Giolitti

Mercoledì 18 giugno: corso Giolitti, via XX Settembre, piazza Europa (lato Cuba)

Giovedì 19 giugno: piazza Europa (lato ACI), corso Nizza fino a corso Galileo Ferraris e corso Vittorio Emanuele

Venerdì 20 giugno: corso Nizza fino a piazza della Costituzione

Sabato 21 giugno: corso Francia, San Paolo (dietro Croce Rossa)