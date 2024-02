"Il mio camion in regola è stato autorizzato a passare su una strada non pulita da neve"

Signor Direttore!

Sono il proprietario del camion messo di traverso questa mattina su Colle di Nava. Vorrei sottolineare che il mezzo era in transito regolare, con dotazioni invernali e revisione eseguita due giorni fa.



Vorrei anche far notare la mancanza di pulizia della strada, che in questo caso doveva essere chiusa dalle autorità, fino quando ritornava agibile, per non mettere in pericolo la vita dei nostri autisti e degli altri partecipanti al traffico.

Vi chiedo di ricordare sempre che questi mezzi non sono sulla strada per divertimento ma perché sono impegnati a spostare i beni da un posto all'altro per il bene di tutti noi.

Passiamo su questa strada da più di vent'anni ma non e mai stata così mal mantenuta come negli ultimi anni, specialmente per quel che riguarda la pulizia della neve.

Se non vogliamo camion su Colle di Nava... chiudiamolo! Abbiamo chiuso il Colle di Tenda, rimane solo più la Torino-Savona, un cantiere unico per i cuneesi che spostano le loro merci verso Ventimiglia... Non c'è solo il sindaco di Pornassio ad avere un problema.

Se volete una soluzione puntuale al problema di questa mattina, visto e considerato che si sapeva sarebbe stata una giornata con tanta neve, o i mezzi lavoravano in continuazione mantenendo la strada pulita (tra l'altro paghiamo per questo), oppure se volevano risparmiare, potevano chiudere la strada almeno ai mezzi pesanti fino a quando non veniva tolta la neve... Niente di complicato.

In conclusione la strada non è stata bloccata perché il mezzo non era in regola, ma perché e stato invitato (autorizzato) a passare su una strada non pulita da neve.