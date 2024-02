A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” invernale

Dopo il successo delle calde edizioni estive, nel centro commerciale naturale di Breo sbarca il format invernale del “Fuori Tutto”!

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 vetrine accese e… ‘affari di fine stagione’ in coincidenza con la fine del periodo dei saldi invernali.

"Un'iniziativa - commenta Valeria Bruno, vice presidente dell'Associazione La Funicolare - nata sulla scia dell'apprezzamento riscontrato per il 'Fuori tutto' estivo. Sarà una tre giorni dedicata allo shopping nei locali che contribuiscono, nonostante le difficoltà e la concorrenza dell'online, a mantenere vivo il centro storico con attenzione e cura ai clienti. Non si tratta solo di un appuntamento dedicato agli acquisti, ma anche di un'opportunità per Monregalesi e turisti, di conoscere il centro storico e le sue bellezze, con mostre e musei. Una passeggiata in tranquillità abbinando shopping e visite culturali".

Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti del Centro Storico, in collaborazione con l’associazione La Funicolare, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping.

L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant’Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.