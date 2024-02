A 126 anni dalla nascita riapre la Trattoria del Peso di Castino

Un luogo che rappresenta la memoria storica di un paese e che riapre all'insegna della cucina del territorio: la Trattoria del Peso di Castino, aperta nel 1898 dalla Famiglia Reggio, riaprirà da giovedì 29 febbraio (tutti i giorni, pranzo e cena) e potrà proseguire la sua tradizione nel nome di Nicola Di Tarsia e Vincenzo Siani.

Di Tarsia è uno chef rinomato che ha deciso di trasferirsi in Alta Langa puntando sui prodotti tipici della zona per una cucina di tradizione e genuinità. Siani, langarolo d’adozione, è stato per un decennio alla corte della famiglia Boroli (Locanda del Pilone, Alba) e successivamente della famiglia Dogliani (Ristorante La Rei-Boscareto Resort, Serralunga d’Alba).

La storia della Trattoria è molto affascinante, a cominciare dal nome, che fa riferimento alla presenza della pesa utilizzata per il commercio dei prodotti agricoli e degli animali che avvenivano nel paese e sulla piazza del mercato.

Per tre generazioni la Trattoria è stata condotta dalla Famiglia Reggio, insieme alle altre attività che svolgeva sulla piazza e nei terreni sottostanti: forno e panetteria, produzione di vini nelle cantine, orti e allevamenti da cortile: il ristorante poteva essere definito a “metri zero”, in quanto la cucina era basata quasi interamente sull’autoproduzione.

Dapprima Michele Reggio con la moglie Giustina Bianco, poi Francesco Reggio con la moglie Valeria Calissano, e infine Michele Reggio con la moglie Maria Fracchia, hanno condotto il ristorante dal 1898 al 1980, per oltre 80 anni.

Poi, dopo un periodo di aperture alternate del ristorante, Valerio Reggio e la moglie Maria Teresa Crema hanno deciso di ristrutturare l’immobile a metà degli anni ’90 e, nel 1997, la trattoria è stata riaperta da Rodolfo Giublena con la moglie Paola che hanno portato avanti la buona cucina tradizionale Piemontese.

Tra pochi giorni, a distanza di 126 anni dalla sua nascita, la Trattoria del Peso potrà proseguire la sua storia e generare nuovi ricordi che nasceranno a tavola.