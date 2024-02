Saluzzo, la coalizione “Insieme si può” presenta il ticket Franco Demaria sindaco, Francesca Neberti vice

Tutto è pronto a Saluzzo per l’evento pubblico di questa sera, martedì sera 27 febbraio, quando la coalizione di maggioranza “Insieme si può” presenterà al Magda Olivero il proprio candidato sindaco, chiamato a raccogliere il testimone da Mauro Calderoni.

Come noto, salvo improbabili sorprese dell’ultima ora, il candidato sindaco sarà Franco Demaria, proposto in ticket con Francesca Neberti nel ruolo di vice.

Il primo, bancario in pensione, vicesindaco e assessore al bilancio e allo sport dal 2014, è espressione della lista “Uniti per Saluzzo” che nel 2019 aveva portato in dote a Calderoni 1019 voti (11,6%).

La seconda, avvocato, attuale assessore alle attività produttive, è stata eletta nella formazione “Città da amare”, che con 1118 voti (12,7%) era risultata essere la prima delle sei formazioni che avevano sostenuto la corsa a sindaco di Calderoni cinque anni fa.

Trattandosi di due esponenti di punta della maggioranza uscente, il ticket Demaria-Neberti va nella direzione di una sostanziale continuità.

La schema di coalizione elettorale in vista del voto amministrativo dell’8 e 9 giugno dovrebbe essere grosso modo quello del 2019: cinque liste certe: “Una Città da amare”, “Uniti per Saluzzo”, Sinistra saluzzese”, “Città democratica”, “Polo civico”.

Possibile una sesta lista di ancora incerta definizione per sostituire i Moderati, usciti dalla coalizione per sostenere la corsa a sindaco di Marco Piccat.