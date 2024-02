L'Avis di Dogliani, che numeri: donazioni e volontari in aumento

Domenica 25 febbraio si è svolta la cinquantanovesima assemblea annuale dei donatori di sangue dell’Avis Dogliani. Un centinaio tra volontari e simpatizzanti si sono ritrovati nella sala polifunzionale presso gli impianti sportivi per ascoltare la relazione del presidente Roberto Gabetti sull’andamento dell’Associazione, l’illustrazione da parte del tesoriere Stefano Scarzello delle varie voci del Bilancio Sociale e la sua approvazione.

Nella relazione si sono evidenziate le peculiarità del gruppo Avis e si è parlato di quanto svolto nel 2023, a partire dalla raccolta di sangue. Le donazioni sono state 310, (di cui 57 di plasma e 250 di sangue intero e 3 di eritro-plasmaferesi), una nuova tecnica che consente di donare contemporaneamente in quantità ridotte sia sangue che plasma nella stessa seduta.

Il sodalizio può contare su 9 nuovi donatori e un gruppo attivo di oltre 175 persone che hanno fatto almeno una donazione nel 2023, con una crescita sempre maggiore dei donatori di altri paesi, segno che il sangue unisce. Un elemento importante è stato quello della beneficenza.



Dopo la donazione del materiale necessario all’Opera San Giuseppe (armadio tecnico per custodia farmaci e sedia a rotelle) e a seguire all’Istituto Comprensivo scolastico Luigi Einaudi (Ipad, computer e materiale per ipovedenti) nel corso del 2022 si voluto dare una mano al Centro Diurno Nucci Banfi di Castello fornendo loro arredamenti per il giardino esterno (tavoli in ferro, sedie, dondolo). Quest’anno verrà aiutata la nascente Caritas di Dogliani che dovendo allestire i propri uffici/magazzini necessita di tavoli e scaffalature per ricevimento persone e allocazione viveri da distribuire.



Un discorso a parte meritano anche le agevolazioni per i donatori: dopo la tessera gratuita per il cinema del 2021, per il Natale 2022 e quello 2023 è stato regalato un voucher da spendere nei locali doglianesi e non che hanno aderito. Si proseguirà anche nel 2024 con nuovi progetti e convenzioni.

Un’altra iniziativa che si è istituita per la prima volta nel corso del 2022 e che si porterà avanti sono le borse di studio Avis. È diventato un appuntamento fisso negli anni ed un’occasione per premiare il merito e la donazione. Alle borse di studio potranno accedere sia i ragazzi che concludono la terza media, sia i neodiplomati che i neolaureati che siano donatori o “vicini” a questo mondo. Il proposito degli organizzatori è chiaro: “aiutare dei giovani studenti, stimolandoli a fare del bene”.



La giornata di condivisione è proseguita con la premiazione dei donatori meritevoli e si è conclusa con il pranzo sociale.

Tutti i premiati

DISTINTIVO DI RAME 8 donazioni

DANIELE CLAUDIO DISTINTIVO DI RAME

VOLPE GIULIA DISTINTIVO DI RAME

DISTINTIVO D'ARGENTO 16 donazioni

BOTTO ALDO DISTINTIVO D'ARGENTO

DEVALLE ALESSANDRO DISTINTIVO D'ARGENTO

IENCARELLI SALVATORE DISTINTIVO D'ARGENTO

PETRETTO DIEGO DISTINTIVO D'ARGENTO

SARDO MARINA DISTINTIVO D'ARGENTO



DISTINTIVO D'ARGENTO DORATO 24 donazioni

AIMO MICHELA DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO

BERNOCCO GIANCARLO DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO

CILLARIO EDGARDO DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO

SANDRONE ANGELO DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO



DISTINTIVO D'ORO 50 donazioni

SEMPREVIVO VALERIO DISTINTIVO D’ORO



DISTINTIVO D'ORO CON RUBINO 75 donazioni

REVIGLIO MARIO DISTINTIVO D'ORO CON DIAMANTE