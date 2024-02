Cuneo, vandali in azione in via Meucci: rotti i vetri di una decina di auto in sosta [FOTO]

Risveglio amaro per alcuni residenti di via Meucci a Cuneo. Nella notte ignoti hanno infatti vandalizzato una decina di veicoli in sosta nel tratto della via prossimo all'incrocio con corso Dante, alle spalle del supermercato Carrefour, mandandone in frantumi i cristalli.

Le prime evidenze inducono a parlare di atto vandalico, visto che gli autori non avrebbero prelevato dalle auto gli oggetti di valore in qualche caso presenti a bordo delle stesse e considerato che si sono accaniti in modo particolare su alcuni veicoli, mandandone in frantumi anche tutti i cristalli, compreso il lunotto posteriore.

Sul posto è intervenuta la Polizia. Grande ovviamente l’amarezza dei proprietari impegnati in questi minuti ad applicare chiusure di fortuna sulle automobili: "Questa zona è diventata uno schifo – dice sconsolato uno di loro –, ormai qui è pieno di delinquenti e ubriaconi, la notte. Non sono nemmeno assicurato per i cristalli… .".