Un concerto benefico di Auser Cuneo e vallate in sala San Giovanni

L'Auser Cuneo e Vallate organizza una serata con l'Orchestra sinfonica amatoriale italiana per domenica 3 marzo alle ore 21 in Sala S. Giovanni via Roma 4 a Cuneo, dal titolo "L'Auser in musica per stare bene insieme".

Il programma prevede:

- L.van Beethoven Concerto n°a per pianoforte ed orchestra (solista Mattia Lorenzini

- L.van Beethoven Sinfonia n°7

Direttore Paolo Fiamingo

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate all'Associazione Auser Cuneo e Vallate per l'acquisto del carburante necessario per gli accompagnamenti a favore degli anziani e delle persone fragili.