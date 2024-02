Paola Barale nella sua Fossano per presentare il libro “Non è poi la fine del mondo”

Venerdì 1 marzo l'attrice e conduttrice televisiva Paola Barale sarà a Fossano, sua città natale, nella sala Brut e Bon del Foro Boario alle 20,45, per presentare il suo libro “Non è poi la fine del mondo".

Un libro attraverso il quale, con coraggio e leggerezza prova a scardinare tutti i tabù e i preconcetti che accompagnano la parola menopausa, offrendo spunti di riflessione e confronti interessanti.

Il suo è un viaggio fatto di emozioni, cambiamenti, risate e incertezze, fragilità e nuove consapevolezze con messaggi potenti, con domande e risposte, testimonianze di esperti, scritto per aiutare le donne a capirsi e a non sentirsi mai sbagliate e sole, in un momento particolarmente delicato della vita.

Con l’autrice dialogheranno due professioniste fossanesi, la psicologa psicoterapeuta Paola Vallauri e la ginecologa Martina Borghese. Modera l'incontro l’avvocato Simona Giaccardi presidente del Consiglio comunale che ha accolto la richiesta della consigliera Oliosi, preso contatti con l’editore e organizzato l’evento.

Il Comune di Fossano ha concesso il patrocinio. Ingresso libero.