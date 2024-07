Perde la mamma a otto anni e resta senza parenti: a Savigliano scatta la solidarietà

Gent. direttore,

scrivo per portare alla sua attenzione un bell’episodio di solidarietà che si è svolto a Savigliano e dintorni a seguito di un grave lutto occorso qualche mese fa. La morte improvvisa di una giovane mamma ha infatti lasciato solo N., un bambino di otto anni, privo di altri parenti che potessero prendersene cura.

I genitori dei compagni di classe del bambino, che ha frequentato nell’anno scolastico recentemente concluso la 3^F della scuola primaria Santorre di Santarosa, hanno avviato nella scorsa primavera una raccolta fondi, che nel corso di poco meno di due mesi, il tempo concordato per questa iniziativa, ha avuto un riscontro che è andato ben oltre i confini cittadini e ha permesso di raccogliere una consistente cifra con versamenti volontari su un conto corrente bancario dedicato. Da pochi giorni, quel conto è stato chiuso e “congelato” in favore del minore beneficiario.

A tutela del minore stesso, preferiamo non indicare l’esatto ammontare della somma ma garantiamo che essa verrà utilizzata, come comunicato all’avvio della raccolta dei fondi, per offrire a N. tutte le opportunità possibili, ora e nel futuro, per la sua crescita e maturazione.

Il Consorzio Monviso Solidale, ed io in particolare in qualità di tutore legale del minore, intende in questo momento ringraziare in prima battuta i genitori saviglianesi che hanno attivato questa importante catena di solidarietà e sostegno e poi naturalmente tutti coloro che hanno fatto una donazione in questa occasione: sono stati davvero tanti, sia persone fisiche che imprese e associazioni, con provenienza dei versamenti anche da fuori provincia. Poiché la beneficienza è più bella se anonima, non riteniamo di esplicitare i nomi dei donatori, alcuni dei quali hanno versato somme davvero considerevoli. Il denaro non restituirà certamente a N. gli affetti famigliari, ma sarà utile per supportarlo in alcuni momenti cruciali della sua crescita.

Per il momento, siamo lieti di concludere questa segnalazione riportando anche il fatto che attualmente il minore si trova in una fase di affidamento famigliare che si sta rivelando di grande giovamento per fargli ritrovare un po’ della necessaria serenità per riprendere il suo cammino, sul quale veglieremo sia noi del Consorzio Monviso Solidale che, ne siamo certi, tutta la comunità saviglianese.



Enrico Giraudo

Direttore Generale del Consorzio Monviso Solidale