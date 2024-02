Agroalimentare, Fondo Giovani Diplomati, Bergesio (Lega): “Dal Governo 20 milioni per finanziare l’assunzione di giovani, segnale importante a tutela del made in Italy”

“Fondo Masaf da 20 milioni di euro per finanziare i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nell'enogastronomia e nell’ospitalità alberghiera è segnale importante a tutela del made in Italy”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività Produttive commenta il Fondo Giovani Diplomati varato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che destina 20 milioni di euro i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

“Sostenere i giovani e le attività che valorizzano i prodotti di qualità è un’occasione per valorizzare e promuovere ulteriormente le filiere produttive dell’agricoltura. Si aggiunge al Fondo da 56 milioni per l’acquisto di macchinari ed attrezzature da parte delle imprese di eccellenza nei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, per un totale di 76 milioni di euro destinati dal Governo al sostegno di una delle prime eccellenze italiane, riconosciuta a livello mondiale”, dice ancora il Senatore della Lega.

“Giovani Diplomati” finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono essere in possesso di requisiti precisi: diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e non aver compiuto i 30 anni di età. Le domande vanno presentate attraverso la piattaforma informatica Invitalia entro il 30 aprile 2024.

“Il Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, che include i due Fondi, quello per i Giovani Diplomati e quello per l’Acquisto di Macchinari e Beni strumentali, è un’iniziativa strategica per le aziende del settore agroalimentare, trainante per la nostra economia. Mi auguro che in tanti possano cogliere questa importante occasione di crescita e sviluppo”, conclude il senatore Bergesio.