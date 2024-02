Elezioni 2024 - Franco Demaria è il candidato sindaco di Saluzzo per "Insieme si può" [FOTO E VIDEO]

L’attuale vice raccoglie il testimone da Mauro Calderoni , primo cittadino della Capitale del Marchesato per due mandati e tra i fautori del progetto politico che da un decennio guida la Città.

“In questa sala siamo più di trecento - ha affermato sul palco del Magda Olivero il sindaco Calderoni - contro una sedicente candidatura del centrodestra per il momento comunicata tramite fax dalla segreteria di un noto studio legale della Città. Mi pare ci sia un po’ di differenza.”

“Non abbiamo dovuto discutere, ma ci siamo confrontati - ha poi detto l’attuale primo cittadino - Non abbiamo dovuto chiedere il permesso alle segreterie provinciali e regionali. Non siamo dovuti andare a Roma a provare a ricomporre quella frattura.”

“Le sfide sono tante - ha commentato Neberti - Questa fase storica chiede uno sforzo sempre maggiore, noi cercheremo di saperle cogliere con la pluralità che ha contraddistinto la nostra associazione in questi dieci anni”.

Demaria: "Comincia la campagna elettorale, Insieme si può"

Poi sul palco è salito Franco Demaria, decano del consiglio comunale, che comincia ora la sua campagna elettorale per diventare primo cittadino di Saluzzo.

Bancario in pensione, vicesindaco e assessore al bilancio e allo sport dal 2014, è espressione della lista “Uniti per Saluzzo” che nel 2019 aveva portato in dote a Calderoni 1019 voti (11,6%).