La Provincia istituisce la cabina di regia delle Consulte giovanili

Arriva la cabina di regia delle Consulte giovanili presenti su tutto il territorio della Granda. Ad istituirla è la Provincia di Cuneo che nei giorni scorsi, con decreto del presidente Luca Robaldo , ha concretizzato un’idea nata dalle istituzioni, ma soprattutto dai giovani cuneesi. Ne faranno parte il presidente della Provincia o un suo delegato, in qualità di coordinatore e un rappresentante per ciascuna delle Consulte giovanili o istituzioni simili presenti sul territorio provinciale. La Cabina avrà sede nel palazzo della Provincia e, nelle due riunioni previste all’anno, potranno partecipare altri soggetti in merito a specifiche tematiche. Il decreto istitutivo sarà inviato alla Regione Piemonte e ai Comuni della provincia di Cuneo.

In particolare, la Cabina di regia istituita a Cuneo avrà come scopi quelli di sviluppare politiche giovanili coordinate, favorire il raccordo tra i gruppi giovanili formali e informali, anche con scambi di esperienze e formazione di possibili sinergie, promuovere rapporti con gli organismi istituzionali e con le associazioni operanti nel mondo giovanile locale, oltre a collaborare con i servizi della Provincia di Cuneo nonché con altri enti presenti sul territorio nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune.

Il commento del consigliere provinciale delegato Pietro Danna: “Dopo il primo incontro informale tenutosi ad inizio ottobre in Provincia, nel quale abbiamo riscontrato un’ottima partecipazione da parte di tante consulte giovanili del territorio, siamo arrivati ora alla definizione formale della cabina di regia, che sarà presto convocata per la prima volta. L’obiettivo che perseguiamo è quello di creare per la prima volta uno strumento di coordinamento delle varie realtà di impegno giovanile sul territorio provinciale, affermando così anche l’importanza che l’ente Provincia può avere in questo campo, in virtù della propria funzione di area vasta.”