Savigliano: un incontro su come affrontare e prevenire il cyberbullismo

“Misure di tutela e responsabilità genitoriali nelle relazioni tra pari. - La nuova legge sul bullismo” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 5 marzo alle 20,45 a Savigliano nei locali della scuola Media Santarosa, in via degli Studi 2, organizzata dall’omonimo Istituto Comprensivo.

L’evento, relativo all'uso consapevole del digitale e della rete Internet è rivolto sia ai genitori che agli studenti.

Relatrice della serata è Elena Ferrara, parlamentare della XVII legislatura, propositrice nonché prima firmataria della legge 71/2017 per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il cyberbullismo, definito come l'uso intenzionale e ripetuto di mezzi digitali per danneggiare, minacciare o ridicolizzare un'altra persona, rappresenta una forma estremamente dannosa di violenza psicologica. Le vittime del cyberbullismo possono subire gravi conseguenze emotive, sociali e persino fisiche, con impatti che possono perdurare nel tempo.

La legge 71/2017 si propone di contrastare efficacemente questo fenomeno, introducendo misure di prevenzione, protezione e sostegno per le vittime, nonché sanzioni per i responsabili. Tuttavia, per rendere efficace l'applicazione di queste misure, è essenziale un coinvolgimento attivo da parte di tutti gli attori coinvolti: istituzioni, scuole, genitori e studenti.

I genitori, in particolare, giocano un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo. Devono essere consapevoli delle attività online dei propri figli, educandoli ad un uso responsabile e rispettoso della tecnologia e delle relazioni digitali. Allo stesso tempo, devono essere in grado di riconoscere i segnali di eventuali situazioni di bullismo online e intervenire tempestivamente per proteggere i propri figli e gli altri ragazzi coinvolti.

L'incontro del 5 marzo offre un'opportunità preziosa per approfondire queste tematiche e per promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione su un problema sempre più attuale e diffuso. Solo attraverso un impegno congiunto e una cooperazione sinergica sarà possibile contrastare efficacemente il cyberbullismo e creare un ambiente online sicuro e rispettoso per tutti.