Ad Alba “Musica in Museo” con le più celebri colonne sonore rivisitate per flauto e arpa

Con il concerto “Un fiato tra le corde” dello “Zephira Duo”, riprendono i pomeriggi musicali di “Musica in Museo”, organizzati dal Museo civico Federico Eusebio con il contributo della Fondazione CRC.

Sabato 17 gennaio alle ore 17.00 nella Sala Maccario del Museo si esibiscono Valentina Bernardi e Gilda Gianolio, con un programma dedicato alle più celebri colonne sonore italiane e straniere, rivisitate per flauto e arpa.

Le due artiste hanno all’attivo una densa attività concertistica nel panorama italiano ed internazionale come musiciste d’orchestra, soliste e in gruppi di musica da camera. Come “Zephira Duo” contano un vasto repertorio che spazia dalla musica classica fino alla musica contemporanea, comprendendo le grandi colonne sonore del cinema e la musica celtica.

Prima del concerto, alle ore 16:30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali.

L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata

Per info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it oppure 0173 292473.