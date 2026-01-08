Domenica a Coumboscuro una messa per Fabrizio De André

L'11 gennaio giorno di particolare per il piccolo borgo di Sancto Lucio de Coumboscuro. Nel silenzio invernale della montagna, infatti, da 27 anni viene ricordato durante la Santa Messa “ad memoriam” il cantautore poeta Fabrizio De André.
Quest’anno, domenica 11 gennaio all 9, l’appuntamento cade nel giorno esatto della scomparsa. Si ripeterà così la semplice funzione, che si traduce in un sentito e motivato momento di riconoscenza, per ricordare la presenza di De André a Coumboscuro, che generò l’amicizia e la stima tra il grande cantatore ed il “Magistre”.
L’appuntamento di gennaio ospita coloro che si ritrovano ancora nell’abbraccio lirico e creativo dei due poeti. Momento intimo e condiviso dove accanto ai canti sacri scritti da S. Arneodo o risalenti alla tradizione provenzale, riecheggeranno le creazioni del cantautore.
"Era l’autunno del 1993 - raccontano - quando il cantautore genovese salì al Coumboscuro. L’incontro con Sergio Arneodo si svolse nella più semplice cordialità con chiacchierate notturne, davanti ad una tazza di latte e pane di segale".