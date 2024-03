"Io la spesa non la pago. Mi state fregando!": condannato a due anni per rapina

“Io non pago, mi state fregando”. Questa la frase che aveva rivolto alla cassiera del supermercato Prestofresco di Barge quando nel luglio 2022 venne denunciato per rapina impropria.

Il 40enne, originario di Locri e cliente abituale del discount, quel giorno era entrato per fare la spesa e dopo aver prelevato della merce degli scaffali, la ripose nel carrello e tentò di uscire senza pagare. “Lo fermai dicendogli che non poteva farlo – ha spiegato in aula la commessa che venne spintonata – A quel punto lui mi rispose che non avrebbe pagato perché lo stavamo fregando”.

M.F.A., convinto che il supermercato lo stesse raggirando sulla merce scontata, dopo aver fatto il giro entrò nuovamente in negozio e si diresse verso le casse dicendo che avrebbe pagato solo alcune cose a 10 euro: “A quel punto mi spintonò ed io caddi a terra – ha proseguito la vittima -. Mi colpì allo sterno e aggiunse che a quel punto, se avessi voluto denunciarlo di farlo. Ha messo i prodotti nel carrello ed è uscito”.

La donna chiamò i Carabinieri, che raggiunsero l’imputato a casa: “Era sorpreso della nostra presenza – ha spiegato un vicebrigadiere –. Era convito di avere ragione. Abbiamo recuperato la merce, che è stata integralmente restituita al supermercato”.

M.F.A. è stato condannato a due anni e 3 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 450 euro di multa.