L’associazione “Raffaella Rinaudo” di Dronero: oltre vent’anni di impegno e grande dedizione

“L’associazione ha posto particolare attenzione a bambini e ragazzi - racconta la presidente Adriana Abello - impegnandosi in attività di doposcuola, assistenza nei compiti a casa ma anche collaborazione con l’Estate Ragazzi, nonché con le scuole superiori, per offrire agli studenti con problemi disciplinari percorsi alternativi alle sanzioni. Un’ampia attenzione è stata rivolta anche agli anziani, con parte del tempo che è stato dedicato a quelli rimasti a domicilio, per alleviare momenti di solitudine, accompagnarli a visite mediche o presso parenti ricoverati in strutture, per il disbrigo di pratiche o di commissioni. Un numero non indifferente di ore è stato inoltre dedicato agli anziani nelle strutture, di Dronero e della Valle Maira ma non solo, per momenti di compagnia, socializzazione, animazione, preparazione ed accompagnamento a funzioni religiose (e non) proposte dalle strutture stesse. Inoltre, sono stati offerti aiuti economici alle famiglie in difficoltà attraverso buoni alimentari, buoni mensa-scolastica e buoni per l’acquisto di libri e materiale scolastico. In alcuni casi si è provveduto al pagamento di quote per assicurare la partecipazione di bambini all’asilo nido ed alla scuola dell’infanzia comunale, laddove non esiste quella statale. Per qualche ragazzo si è intervenuti con il pagamento di rette e di trasporto scolastico".