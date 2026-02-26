Oltre 500 professionisti tra medici e infermieri formati dal laboratorio di simulazione dell'ospedale di Verduno

Il LABSI - laboratorio di simulazione avanzata, nato a fine 2024 dalla collaborazione tra la Fondazione Ospedale Alba-Bra e l’ASL CN2, e realizzato grazie al contributo di Maria Franca e Giovanni Ferrero, ha iniziato a organizzare i propri percorsi formativi a partire da inizio 2025, concludendo l’anno con una offerta che ha raggiunto oltre 570 professionisti dell’Azienda Sanitaria. Un risultato che racconta non solo l’intensa attività formativa svolta durante l’anno, ma anche una crescente attenzione verso metodologie innovative capaci di migliorare competenze cliniche, lavoro di squadra e sicurezza del paziente.

L’attività formativa, svolta con particolare attenzione alla gestione delle emergenze e delle procedure critiche, ha interessato una variegata platea di operatori, confermando l’importanza di un approccio multidisciplinare e della collaborazione interprofessionale nella gestione delle situazioni complesse.

Nel dettaglio, nel 2025 hanno partecipato ai percorsi formativi 100 medici, 223 infermieri, 42 ostetriche, 35 tecnici sanitari, 92 operatori socio-sanitari (OSS), 33 medici specializzandi e 48 studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.

I corsi hanno previsto la realizzazione di scenari simulati ad alta fedeltà, progettati per riprodurre situazioni cliniche reali in un ambiente sicuro e controllato. Le attività hanno riguardato numerosi ambiti specialistici, tra cui medicina d’urgenza ed emergenza (MEU), medicina interna, chirurgia, rianimazione, ostetricia e ginecologia, pediatria, neurologia, nefrologia, radiologia e ortopedia con sala operatoria. La varietà delle figure coinvolte ha permesso di rafforzare competenze condivise e migliorare il coordinamento tra professionisti appartenenti a diversi ambiti assistenziali. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai percorsi di gestione delle procedure in emergenza, con l’obiettivo di migliorare la prontezza operativa e la capacità decisionale dei team sanitari.

“La simulazione rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per l’apprendimento esperienziale in sanità”, dichiara Valerio Stefanone, responsabile scientifico LABSI. “Consentendo ai professionisti di allenarsi in scenari realistici senza rischi per i pazienti, questa metodologia favorisce lo sviluppo sia delle competenze tecniche sia delle cosiddette ‘non technical skills’, come comunicazione, leadership e gestione dello stress”.

L’esperienza del 2025 conferma il LABSI come un elemento chiave nella crescita professionale del personale dell’ASL CN2, contribuendo a diffondere una cultura della formazione continua orientata alla qualità e alla sicurezza delle cure.

“I risultati raggiunti rappresentano un punto di partenza per ulteriori sviluppi. L’obiettivo è continuare a investire nella simulazione clinica, ampliando l’offerta formativa e coinvolgendo sempre più professionisti in percorsi innovativi capaci di rispondere alle sfide della sanità contemporanea”, spiega Anna Poglio, direttore LABSI. “Proseguiranno inoltre i corsi rivolti anche al personale esterno, iniziati lo scorso autunno, con l’intento di favorire la condivisione di competenze e la crescita professionale in un’ottica multidisciplinare”.