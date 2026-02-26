Garessio, quasi 20 mila euro alle associazioni per il 2026

Il Comune di Garessio ha deliberato i contributi destinati alle associazioni per l’anno 2026, stanziando una cifra complessiva che sfiora i 20 mila euro.

Le risorse saranno distribuite tra realtà che operano in tutti i settori: dai circoli sportivi che coinvolgono giovani e adulti nelle diverse discipline, alle associazioni culturali impegnate nell’organizzazione di eventi e manifestazioni che animano il calendario cittadino; dalle realtà che si occupano di benessere animale ai gruppi di emergenza e solidarietà attivi sul territorio, fino alle squadre di volontari che si dedicano con costanza alla manutenzione e alla pulizia dei sentieri.

L’Assessore Michele Odda, con delega all’Associazionismo, esprime grande soddisfazione per il provvedimento approvato:

"Le associazioni sono un bene inestimabile per il Comune di Garessio. Non rappresentano soltanto un supporto operativo in tanti ambiti, ma sono un vero e proprio patrimonio umano fatto di volontari che dedicano tempo, energie e competenze alla collettività. Senza di loro molte attività non sarebbero possibili. Con questo stanziamento vogliamo riconoscere concretamente il loro valore e rafforzare una collaborazione che è fondamentale per il presente e per il futuro del nostro paese".

L’Assessore ha inoltre sottolineato come il tessuto associativo contribuisca a mantenere viva la socialità, a promuovere l’inclusione e a trasmettere alle nuove generazioni i valori della partecipazione e della solidarietà. "Investire nelle associazioni – ha aggiunto – significa investire nella coesione sociale, nella sicurezza del territorio e nella promozione turistica e culturale di Garessio".