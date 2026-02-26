Riapre il Castello Reale di Govone con una nuova anima: gli arredi storici restituiscono la vita nelle Langhe

Domenica 1° marzo riapre al pubblico il Castello Reale di Govone, la Residenza Sabauda Patrimonio UNESCO nel cuore delle Langhe e del Roero.

La stagione 2026 si apre con una novità significativa nel percorso di visita: il riallestimento degli arredi del piano nobile, tappa fondamentale nel progetto di valorizzazione e restituzione della dimensione residenziale del Castello.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Accorsi-Ometto di Torino, le sale del piano nobile tornano a dialogare con arredi storici che permettono una lettura più completa degli ambienti, restituendo al visitatore la percezione autentica della vita quotidiana del Castello, prima dimora dei conti Solaro e successivamente residenza di villeggiatura dei Savoia.

Non più soltanto stanze affrescate da ammirare, ma spazi che raccontano concretamente come si viveva in una residenza reale tra Settecento e Ottocento. I nuovi arredi si integrano armoniosamente con elementi di straordinario valore già presenti, come le tappezzerie cinesi, le decorazioni pittoriche ottocentesche e i marmi provenienti dalla Fontana d’Ercole della Reggia di Venaria.

Il riallestimento rappresenta un passo decisivo nel percorso di crescita del Castello Reale di Govone come luogo di cultura vivo e in continua evoluzione, capace di offrire un’esperienza di visita più immersiva e coinvolgente, anche per chi lo ha già conosciuto negli anni precedenti.

La riapertura sarà accompagnata da un fitto programma di appuntamenti culturali e attività dedicate a pubblici diversi.

Il mese di marzo si apre sabato 7 con GOVONE ARTE e “QUOTIDIANA UMANITÀ”, mostra fotografica di Marco Mezzani, e si conclude, domenica 29, con la tradizionale festa della primavera “TULIPANI A CORTE”.

Aprile prosegue con attività per famiglie, rievocazioni storiche a tema e l’apertura straordinaria in occasione della Pasquetta, lunedì 6 aprile.

Maggio sarà animato dalla rassegna musicale GOVONE SMART MUSIC, che propone tre appuntamenti domenicali: per il 10 maggio il concerto “Leggiadrissima eterna primavera” con Danilo Pastore e Vanja Contu, il 17 maggio sul palco “Di fontane e pupazzetti” con The Rite Duo (pianoforte a quattro mani), Marco Rinaudo e Stefano Visintainer e il 24 maggio esibizione “Duo Vettoretti Candeli”.



Un calendario che conferma il Castello Reale di Govone come punto di riferimento culturale per il territorio delle Langhe e del Roero, non solo spazio museale ma luogo di incontro, arte e partecipazione.

A partire dal 1° marzo 2026 il Castello sarà aperto al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica nei seguenti orari: 10 – 12.30 | 15 – 18.