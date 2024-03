Successo a Marene per la serata di teatro dedicata ad emozioni e affettività

Ieri sera, venerdì 1° marzo, presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene - occupato in ogni suo posto – la compagnia ARIONE DE FALCO ha accompagnato una platea di adolescenti e pre-adolescenti nel viaggio di due giovani come loro che affrontano i primi amori e di come un semplice NO! gridato da una ragazza di 14 anni le possa ridare dignità e salvare anche la vita a chi in quel momento la stava opprimendo.

Un animatore, Alessandro, ha introdotto la serata richiamando gli studi che rilevano quanto la violenza di genere sia ancora diffusa, non denunciata e perpetrata spesso tra le mura domestiche e che circoli ancora, purtroppo, nella mentalità corrente una visione che richiama alla superiorità dell’uomo sulla donna.

Ha raccontato ai presenti che quest’anno il Circolo Noi ha proposto agli animatori ed ai ragazzi della prima e seconda superiore un percorso sul tema dell’educazione all’affettività. Prima di assistere a questo spettacolo in molti hanno seguito per 3 mesi il corso Teen Star – accreditato presso il MIUR – che, con tutor abilitati e formati, accompagna gli adolescenti alla scoperta del proprio corpo e ad una maggior conoscenza di sè e dell’altro sesso non solo sotto l’aspetto fisico e fisiologico ma anche psicologico ed emotivo. Un viaggio alla scoperta della bellezza e dell’armonia di un corpo fatto per la comunicazione e la relazione.

“A volte le emozioni arrivano prima delle parole per spiegarle”. Con questa frase e’ iniziato lo spettacolo “

Le emozioni vanno spiegate sempre, tanto più in adolescenza dove la confusione tocca il suo massimo.

L’incertezza è tanta, Martina è un’adolescente quattordicenne con una vita normale.

Incontra Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina.

In questo spettacolo dal ritmo serrato ed effervescente gli adolescenti sono stati invitati a riflettere e mettersi nei panni di Martina e di Alessandro per capire quanto l’amore possa essere bello ma anche complesso e come alle emozioni sia sempre necessario attribuire dei significati perché non prendano il sopravvento.

Dal Circolo Noi un grazie particolare alla Responsabile della Pastorale Giovanile Giorgia Gianoglio, agli animatori del Gruppo Giovani ed alle Insegnanti del Plesso di Marene della scuola secondaria di primo grado che hanno accompagnato i loro studenti in uno spettacolo serale a loro dedicato.

Un doveroso ringraziamento va anche a tutti gli enti che hanno contribuito alla realizzazione della Stagione Teatrale all’Auditorium San Giuseppe di Marene ed in particolare al Comune di Marene, alla Biblioteca Falcone Borsellino, alla Fondazione CRS ed alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per il loro prezioso contributo e sostegno.