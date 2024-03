Asta pubblica per cinque immobili dell’AslCn1 a Busca, Demonte e Venasca

Martedì 9 aprile alle ore 10 presso la sala riunioni dell’Ospedale di Savigliano avrà luogo un’asta pubblica per la vendita di cinque immobili di proprietà dell’AslCn1.

Le proprietà messe all’asta sono: un appartamento a Busca in frazione San Chiaffredo con un valore stimato di 94.900 euro; a Demonte un fabbricato denominato Casa Borello del valore di 42.000 euro, un fabbricato denominato Casa Laugero del valore di 12.000 euro e alcuni fabbricati in via Nicolai 1 del valore di 21.852 euro.

Inoltre all’asta anche una palazzina a Venasca del valore di 40.500 euro.

Maggiori informazioni sui diversi lotti sul sito https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili

Per maggiori informazioni è possibile contattare la struttura Patrimonio al numero 0171/450219 o inviare una mail a patrimonio@aslcn1.it