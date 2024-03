Bagnolo Piemonte avrà il suo ‘Boulevard della pietra’ grazie al progetto che il Comune realizzerà per riqualificare gli spazi urbani del centro storico.

L’intervento interesserà una superficie di 11 mila metri quadrati.

Questo ambizioso progetto si propone di trasformare l’area in un boulevard moderno e accogliente, non solo rinnovando la pavimentazione esistente ma avviando anche un più ampio processo di riqualificazione urbana.

Il Comune dell’Infernotto ha quindi bandito un concorso con procedura aperta per la riqualificazione degli spazi pubblici del concentrico che nel dettaglio va da piazza San Pietro e piazza Divisione Alpina Cuneense con annesse strade di collegamento.

Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è di 963 mila euro al netto di Iva.

Roberta Castagno assessore con delega all’Urbanistica del Comune di Bagnolo: “Il concorso è suddiviso in due fasi. La prima è aperta a tutti.

I prime tre in classifica nella graduatoria passano alla fase successiva in cui è previsto un approfondimento progettuale in seguito al quale sarà stilata una nuova graduatoria. Chi vince il concorso dovrà poi predisporre gli elaborati di gara necessari al progetto di fattibilità tecnico economico.

A seguito della progettazione preliminare il progetto sarà candidato a un finanziamento regionale derivante dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) riguardanti le strategie urbane d’area che accorpano i Comuni partecipanti.

L’inizio lavori – afferma Castagno - è previsto dal 2025 e dovranno essere realizzati nel 2027. Il materiale base da utilizzare è la pietra di Luserna.

Il centro storico bagnolese diventerà in tal modo un vero e proprio luogo di interazione sociale grazie al ‘Boulevard della Pietra’ che nascerà appunto grazie ad un innovativo concorso di progettazione finalizzato a selezionare la migliore proposta, in coerenza con gli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021/2027.

Sono in programma – conclude l’assessore bagnolese all’Urbanistica - anche delle installazioni artistiche nelle zone attraversate dal ‘Boulevard della Pietra’. Partiremo con la prima, che deriverà da questo concorso, con un’installazione da destinarsi o a piazza San Pietro o in piazza Divisione Alpina Cuneense e, negli anni seguire, si potranno implementare con altre nei confronti degli edifici strategici individuati dal progetto che non è fine a se stesso, ma in evoluzione e continuerà nel tempo”.

L'obiettivo principale del ‘Boulevard della pietra’ è quello di individuare soluzioni concrete per riconsegnare alla comunità un'importante area urbana, sede del mercato e adiacente al centro storico, parte integrante del vasto sistema di piazze e giardini del paese dell’Infernotto.

La priorità immediata è il rifacimento della pavimentazione esistente, che costituirà il punto di partenza per un più ampio programma di riqualificazione delle piazze, concepite come elementi fondamentali di una trama urbana e di un territorio ricco di storia e paesaggi di grande valore sociale.

Oltre alla riqualificazione delle piazze, l'intervento prevede l'allestimento di percorsi culturali che saranno riconoscibili mediante l'installazione di arredo urbano dedicato e di opere d'arte realizzate in pietra, omaggio alla lunga tradizione di attività estrattiva che ha portato al consolidamento nel territorio di numerose attività artigianali.

I percorsi saranno riconoscibili e condurranno le persone verso i punti storici del Comune, come l'ex Municipio, l'ex Stazione, la piazza dei Caduti, la casa di riposo Ipab ‘Domenico Bertone’, la scuola secondaria e la chiesa della Confraternita, l'asilo Maria Pia, l'ex scuola primaria e i lavatoi comunali.

PROCEDURA CONCORSUALE

Il concorso si svolgerà, in forma gratuita e anonima, esclusivamente con modalità telematica sulla piattaforma bagnolopiemonte.tuttogare.it ed è articolato in due gradi.

Il primo grado che riguarda ‘l’elaborazione proposte di idee’ è finalizzato a selezionare tre proposte ideative, da ammettere al secondo grado che riguarda ‘l’elaborazione progettuale’ ed è volto a individuare il miglior progetto tra quelli presentati dai concorrenti ammessi.

I PREMI

I premi sono così suddivisi: al primo classificato andranno 11.824,42 euro, al secondo 3mila euro e al terzo 2mila euro.

LE SCADENZE

È possibile presentare quesiti entro l’8 marzo.

La scadenza della presentazione è venerdì 12 aprile alle 12, mentre l’apertura delle offerte è in programma giovedì 18 aprile alle 15.

Tutte le informazioni e il bando di gara sono consultabili sul sito del Comune di Bagnolo Piemonte.