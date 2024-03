Inaugurato a Consovero il nuovo monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale

Domenica 3 marzo 2024 è stato inaugurato a Consovero, frazione di Morozzo, il nuovo monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Il monumento è stato collocato vicino alla chiesa della frazione.

Come sottolineato dal capogruppo di Morozzo, Danilo Viale, il monumento è stato fortemente voluto dalla popolazione di Consovero e dal Gruppo Alpini di Morozzo, che lo ha ideato e realizzato per rendere omaggio ai militari caduti della frazione tra il 1943 e il 1945. Il monumento ha inciso i nomi dei soldati caduti, una pietra spaccata a metà che simboleggia il distacco dei giovani partiti in guerra e separati dalle loro famiglie e una targa in primo piano dove è stato dipinto una scena di una battaglia dove un soldato soccorre un altro soldato in difficoltà e dove compare la scritta “Tutti noi che ora viviamo in pace ricordiamoci di avere un debito nei confronti di questi uomini”. Il capogruppo Viale ha spiegato che la frase vuole evidenziare che il debito che abbiamo è un debito di gratitudine e di memoria da tramandare alle nuove generazioni.

La giornata è iniziata con la sfilata accompagnata dalla Filarmonica Morozzese per le vie della frazione; dopo la messa celebrata da Don Aldo Sarotto è stato inaugurato e benedetto il monumento.

La giornata ha visto la partecipazione di 25 gagliardetti, dei sindaci dei comuni di Morozzo , Montanera, Rocca de’ Baldi e Sant’Albano Stura, dei Carabinieri di Morozzo, del Presidente Vicario Natale Manzo, del Vice Presidente Camperi Sergio, del Consigliere Renzo Ferrero e di un gran numero di Penne Nere.

Durante il pranzo organizzato dai numerosi volontari della ProLoco di Consovero è stata consegnata una targa di riconoscimento al segretario uscente Giuseppe Allione per i suoi 41 anni da segretario. Lascia l’incarico a Restagno Mauro.

Un sentito grazie alla Banca del Territorio del Monviso, al Comune di Morozzo, alla ditta 3M di Dalmasso Franco, alla ditta Comino Silvio, a Fabri il Pitur e al Gruppo Alpini di Morozzo che hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione del monumento.