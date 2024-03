Economia e le piccole-medie imprese del cuneese al centro della conviviale del Rotary Club Savigliano

Martedì 27 febbraio il Rotary Club Savigliano si è riunito al Campanile, ristorante in frazione Veglia di Cherasco. Occasione, una relazione del dott. Luca Crosetto. Imprenditore di meccanizzazione agricola, titolare con il fratello Giacomo della Rimorchi Crosetto di Marene. Fondatore, nel 1993, del Movimento Giovani imprenditori, da più di sei anni e dopo averne ricoperto varie cariche, è presidente di Confartigianato-Cuneo. Vicepresidente della Banca Cassa Risparmio di Savigliano e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Ente Manifestazioni” di Savigliano.

E’ vicepresidente della Camera di commercio di Cuneo. Dopo saluti, presentazioni ed i tradizionali inni d’inizio, il presidente Lodovico Buscatti, dopo aver illustrato profilo e curriculum dell’ospite ha anche ricordato, con piacere, gli anni, nel decennio scorso, nei quali Guido, ora ministro Crosetto, era socio di R. C. Savigliano. Il relatore ha quindi iniziato la sua esposizione dal titolo: L’economia e le piccole-medie imprese del cuneese oggi, con i risultati di monitoraggi, situazioni e realtà presenti nel nostro territorio. Ha insistito sull’importanza dell’intelligenza artigiana, non una sfida o rifiuto di nuove tecnologie ma come valorizzazione di genio creativo e manualità come antidoti a standardizzazioni. Innegabili certamente, le nuove possibilità offerte da modernizzazioni tecnologiche, ora anche da intelligenza artificiale.

Per analisi di dati e produzioni, i risultati sono adesso ottenibili con velocità sino a poco fa impensabili, ma resta ancora artigiana l’intelligenza per la creatività che Confartigianato promuove per modelli di sviluppo sostenibile ed a dimensione umana. Sono state mostrate pubblicazioni specifiche e relative a promozioni di territorio ed imprese, tra queste la recente guida, Nino Aragno editore: “Creatori di eccellenza nel food” narrazione d’abilità artigianali d’un territorio operoso tra eccellenze della Granda e luoghi incantevoli.

E’ stata anticipata la possibilità di una nuova pubblicazione sui Mestieri Artigiani mirata anche a verificare e ribaltare pregiudizi su rapporti tra incidenti sul lavoro e piccole imprese. In tema di produzioni locali e sapori unici, al relatore è stata offerta una bottiglia di Amaro di Vottignasco, nostro prodotto locale, da tradizione liquoristica piemontese, con infusione di erbe e radici. In questo caso anche lo zafferano.