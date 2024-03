La Graph Art di Manta inaugura la nuova macchina da stampa Komori Lithrone S40

“La velocità è il nostro punto di forza” questo è lo slogan in cui si identifica la Graph Art di Manta che in questi giorni ha inaugurato la nuova macchina da stampa acquistata per rendere tecnologicamente ancora più veloce il lavoro eseguito della tipografia.

Alla festa, organizzata per la presentazione, hanno partecipato i titolari Marco Cottone e Silvano Audisio assieme a dipendenti, clienti e operatori del settore.

Lo staff di Graph Art con i titolari Marco Cottone e Silvano Audisio e al centro il fondatore della tipografia Angelo Audisio

Il nuovo dispositivo per la stampa, acquistato dalla Graph Art di Manta, è la Lithrone S40, prodotta dalla giapponese Komori rappresenta un'innovazione tecnologica di grande rilievo nel settore delle offset a 5 colori.

All’insegna del motto dell’azienda mantese che si basa su velocità e alta qualità di stampa, le prestazioni del nuovo macchinario sono di una produzione di 15 mila copie all’ora.

“In un momento così delicato per le imprese del territorio, - affermano i titolari Marco Cottone e Silvano Audisio - siamo orgogliosi di aver investito nell’acquisto di una macchina da stampa che ci permette di lavorare grandi e piccole tirature con ottimi risultati di stampa.

Siamo operativi nel settore tipografico da più di 40 anni e siamo convinti che si debba investire in nuove tecnologie per stare al passo coi tempi.

Ci teniamo a dire che negli ultimi anni ci siamo ingranditi anche come staff, assumendo nuove figure professionali nel nostro team”.

Dimostrazione al pubblico della nuova stampante Lithrone S40

LA STORIA DELLA TIPOGRAFIA GRAPH ART

La Graph Art è stata fondata 40 anni fa a Manta dal tipografo Angelo Audisio che ancora oggi, nonostante la pensione, non manca di presenziare in azienda per dare i suoi consigli derivanti da anni di esperienza in quel campo lavorativo.

La tipografia, nata come piccola impresa artigiana, nel corso degli anni ha saputo evolversi insieme alle richieste del mercato e attualmente si sviluppa su una superficie di oltre 1000 metri quadri, nella sede di via Galimberti 75, dove è aumentato sia il personale che il parco macchine pur mantenendo comunque, nonostante le innovazioni tecnologiche, ancora l’impronta di bottega artigiana ereditata dall’attività di Angelo Audisio.

Oltre ai due titolari, la Graph Art annovera uno staff solido composto da 9 dipendenti, tra grafici e stampatori.

La filosofia della Graph Art, è quella di essere in grado di gestire ogni fase lavorativa con passione e competenza, dall’ideazione alla realizzazione grafica, fino alla consegna del materiale stampato, garantendo professionalità e cura su un’ampia gamma di prodotti e in tempi brevissimi.

LA NUOVA MACCHINA DA STAMPA “LITHRONE S40” DELLA KOMORI

Durante la presentazione della nuova macchina da stampa i titolari Marco Cottone e Silvano Audisio, insieme al loro team, hanno illustrato in dettaglio il funzionamento dell'impianto attraverso una dimostrazione di stampa di due opere originali degli artisti Elio Garis e Coco Cano.

La stampa delle opere di Elio Garis e Coco Cano

Le litografie realizzate dalla Lithrone S40, in edizione limitata, per l’occasione sono state numerate e firmate dagli artisti stessi presenti ai festeggiamenti e date come omaggio agli invitati.

Il titolare Marco Cottone con le opere artistiche “fresche” di stampa

Con un secolo di esperienza, la Komori colosso giapponese nell’ambito delle macchine da stampa, compete con la tedesca Heidelberg per il primato nelle soluzioni di stampa più avanzate.

La Lithrone S40, appena acquistata da Graph Art, grazie alle sue tecnologie all'avanguardia e alla straordinaria affidabilità, si posiziona come una delle linee di punta della multinazionale del Paese del Sol Levante.

“Il nuovo macchinario – hanno sottolineato i titolari - dotato di tecnologie all’avanguardia fa sì che i tempi di avviamento di stampa siano ridotti e la qualità sia eccellente”.

La nuova Lithrone S40 della Komori

In Graph Art viene gestita ogni fase lavorativa con passione e competenza: dall’ideazione grafica alla realizzazione di molteplici prodotti, fino alla consegna, garantendo la massima qualità.

“Ci dedichiamo alla creazione di una vasta gamma di prodotti, spaziando dall'ideazione ed elaborazione di biglietti da visita alle lavorazioni più complesse e tecnologiche su qualsiasi formato e materiale, con la consegna tempestiva del prodotto richiesto dal cliente.”

