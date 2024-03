Autogestire le malattie croniche con il programma Stanford

L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza sul proprio territorio, nei prossimi mesi, alcuni seminari per l'autogestione delle malattie croniche e del diabete, condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford.

Il programma di autogestione delle malattie croniche e del diabete consiste in incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti, per sei settimane, che si svolge in sedi comunitarie. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

Per quanto concerne il percorso sul Diabete gli argomenti saranno incentrati sulla conoscenza della malattia, il controllo della glicemia e dell’ipoglicemia e la cura del piede diabetico.

In tutti i casi l’iscrizione è obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.

Calendario Seminari:

PIASCO, “Sala delle idee” presso palestra comunale (via Mario Del Pozzo 52)

Martedi 2, 9, 16 e 23 aprile; 7 e 14 maggio, dalle ore 14.30 alle 17.00.

Informazioni e iscrizioni, infermiere Eleonora e Roberta: 0175/215668 oppure 0175 215289.