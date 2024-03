Valle Stura senza segnale tv, radio e telefonia fissa: i ripetitori inaccessibili per neve, gli alberi caduti rallentano le operazioni

Effetti del maltempo anche in valle Stura, dove da ieri, lunedì 4 marzo, sono interrotti i segnali tv, radio, della telefonia fissa e, a seconda dell'operatore, anche di quella mobile. Già nei giorni precedenti la nevicata dello scorso weekend si erano verificati episodi di corrente elettrica “a singhiozzo”.

Le interruzioni dei segnali in valle derivano da più guasti nelle zone dove si trovano i ripetitori, zona cima Buschin, nel territorio di Borgo San Dalmazzo, e Bergemolo, nel comune di Demonte.

“Il Comune di Borgo San Dalmazzo si è attivato insieme all'Enel per il ripristino del servizio – ha spiegato Loris Emanuel, presidente dell'Unione Montana Valle Stura -, ma i tecnici hanno incontrato seri problemi di accesso alla strada per cima Buschin, a causa della neve ancora da sgomberare e dei numerosi alberi caduti sullo stesso percorso.

Stiamo pensando di portare un generatore e abbiamo chiesto all'azienda EliWest di occuparsi del trasporto con l'elicottero, ma attualmente il velivolo è impegnato al Colle della Maddalena per distacchi valanghe e non potrà occuparsene prima delle 16 di oggi. Il rischio - ha continuato Emanuel - è che di oggi non si riesca a ripristinare il servizio.

Abbiamo contattato altre ditte di elicotteri per riuscire ad anticipare il recapito del generatore e dare agli operai la possibilità di riattivare la corrente ancora entro oggi.

Sugli impianti di Bergemolo si tratta sempre di un guasto alla rete elettrica, ma di altro genere, dove Enel è già intervenuta e sarebbe in fase di ripristino, ma correlata ai ripetitori di Cima Buschin.

Siamo impegnati per ripristinare il servizio su tutta la valle – ha concluso il presidente dell'Unione Montana Valle Stura -. L'evento ci ha sorpreso per la sua eccezionalità. Molti gli alberi caduti, che hanno interrotto gli accessi, impedendo di poter intervenire in modo tempestivo”.

Molti, quindi, i disagi nei municipi della valle e per le attività commerciali, costrette a sospendere i pagamenti con il Bancomat. Le comunicazioni telefoniche vengono affidate ai pochi operatori funzionanti.

“Le nostre zone sono vocate alla neve e bisogna prevenire per poter intervenire al bisogno”, evidenzia il sindaco di Gaiola Paolo Bottero.