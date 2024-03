Mattia Villardita (alias Spiderman) ospite al ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” del Rotary Alba

Martedì 12 marzo alle ore 18, presso la Sala Convegni di Banca d’Alba (Via Cavour, 4- Alba CN), il ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” avrà come ospite il Cav. Mattia Villardita, alias Spiderman.

Le conferenze, gratuite e aperte a tutti, sono organizzate dal Rotary Club di Alba, con la collaborazione di Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’incontro può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti.

Mattia Villardita, trentuno anni, dedica il suo tempo a far sorridere i bambini dei reparti pediatrici, di Savona e di altri ospedali italiani. Travestito da Spiderman, il Peter Parker nato dalla penna di Stan Lee, popolare supereroe della Marvel, visita i piccoli ricoverati portando loro un momento di serenità e allegria.

In cinque anni la sua attività di volontariato gli ha permesso di vistare migliaia di bambini e bambine l’anno. La sua performance è studiata nei minimi dettagli per essere più credibile: entra dalla porta, o quando è possibile dalla finestra, suscita stupore, meraviglia, pianti di gioia e fornisce un momento di distrazione dalle grigie e tediose giornate in ospedale a cui sono costretti i piccoli, affetti da gravi patologie. Regala loro una medaglia con l’Uomo ragno e una frase sull’amicizia (per aver sopportato con forza le loro difficoltà), la maglietta dell’amicizia che colora con loro e a volte dei regali, forniti da benefattori.

La sua attività trae origine da una dolorosa esperienza personale: la degenza per diversi anni e in momenti diversi, dai sette ai ventidue anni, negli ospedali per curare tre malattie congenite che lo affliggono. Proprio in quelle occasioni ha elaborato il suo progetto e negli anni ha continuato a collaborare con il reparto pediatrico dell’Ospedale Gaslini di Genova.

La sua attività non si è fermata neppure con la pandemia, con un video postato sui social informava che Spiderman era costretto come tutti a casa, ma che avrebbe parlato con i bambini che pativano l’isolamento del lockdown: il risultato è stato di circa millecinquecento videochiamate.

Mattia Villardita nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana “per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”, secondo le parole del Presidente Sergio Mattarella.

L’intervento di Mattia Villardita è il quinto incontro del ciclo di conferenze “Pronti ad agire. Insieme possiamo” organizzate dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba. Il prossimo e ultimo incontro si terrà martedì 16 aprile con ospite Guido Harari, fotografo e critico musicale, considerato dalla critica internazionale uno dei più importanti fotografi italiani.