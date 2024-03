Cuneo: prorogata al 1° aprile l’esposizione di Lotto e Tibaldi in San Francesco

Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo annunciano la proroga sino a lunedì 1° aprile 2024 del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10).



Nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra, sabato 16 marzo, alle ore 20.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” e l’Ensemble del Giglio terranno il concerto di musica rinascimentale “Cantate Domino”.



In occasione della proroga e visto il successo di pubblico, il programma di eventi collaterali della mostra si arricchirà di nuovi appuntamenti, che saranno disponibili e prenotabili dai prossimi giorni sul sito www.fondazionecrc.it.



Tutte le iniziative sono gratuite.



Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495. La mostra sarà visitabile fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e nei fine settimana dalle 10 alle 19.30.



“L’appuntamento con il concerto in San Francesco avrebbe dovuto celebrare la conclusione del progetto espositivo dedicato a Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi, prevista per domenica 17 marzo, ma, visto l’interesse riscosso dalla mostra, d’accordo con Intesa Sanpaolo abbiamo deciso di prorogare l’apertura fino al giorno di Pasquetta, ampliando anche il programma di eventi collaterali” spiega Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC. “L’esecuzione dal vivo di sabato 16 marzo sarà dunque occasione per riscoprire le opere in mostra, circondati dall’atmosfera musicale ed artistica del Rinascimento, e per rinnovare la fruttuosa collaborazione con il Conservatorio Ghedini”.



“La consolidata sinergia con la Fondazione CRC si rinnova con questo concerto, ospitato nell’importantissima esposizione dedicata a Lotto e Tibaldi” dichiara Mattia Sismonda, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio di Musica G.F. Ghedini. “Un’opportunità per fondere la bellezza dell’arte pittorica con la potenza della musica che dimostra, ancora una volta, l’importanza delle collaborazioni territoriali per promuovere la cultura nella nostra comunità.”



Il progetto musicale “Cantate Domino”, a cura di Barbara Zanichelli e Livio Cavallo, prevede un concerto itinerante tra le opere della mostra con l’esecuzione dal vivo di musiche vocali e strumentali di autori del Tardo Rinascimento italiano. Il gruppo vocale dell’Ensemble del Giglio e la Classe di Canto Barocco di Barbara Zanichelli del Conservatorio di Cuneo eseguiranno brani di Andrea Gabrieli, Adriano Banchieri, Claudio Monteverdi e Giovanni Pierluigi da Palestrina diretti dal maestro Livio Cavallo. Il gruppo musicale vocale Ensemble del Giglio è composto da Elena Basso, Eleonora Briatore, Martina Malavolti (soprani), Claudia Cucchi, Clara Giordano, Elisa Elia, Stefania Pane, Veronica Lingua (alti), Enrico Armando, Fabrizio Spighelli, Federico Demarchi, Giacomo Vittone (tenori), Lorenzo Mameli, Marco Porta, Silvestro Roatta (bassi). Della classe di Canto Barocco di Barbara Zanichelli del Conservatorio fanno parte Anna Femorali, Barbara Zanichelli, Ilaria Bogetti, Ilaria Conti, Rita Salvatore (soprani), Enrico Veglio (tenore), Flavio Becchis, Luca Dutto (baritoni). Al chitarrone ci sarà Francesco Olivero che eseguirà due brani strumentali di Diego Ortiz e Riccardo Rognoni.