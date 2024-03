Domani Farigliano ospiterà Amalia Ercoli Finzi, la signora delle comete

Un momento dedicato alle donne e all'intraprendenza femminile. Domani, sabato 9 marzo alle 15, il Comune, la Biblioteca e l’associazione “Gioco delle Bije” di Farigliano assegneranno il premio Isabella Doria ad Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aerospaziale.

Una vita quella della professoressa Ercoli Finzi dedicata alla scienza e all'importanza della presenza delle donne nelle discipline STEM, acronimo inglese di (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr).

Il riconoscimento, ideato nel 2016, porta il nome della marchesa Doria, moglie di Manfredo IV del Vasto, marchese di Saluzzo e vuole essere un tributo alle donne che hanno saputo distinguersi per la propria intraprendenza nel mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle scienze.

Nata a Gallarate, in provincia di Varese, nel 1937 la dottoressa Ercoli Finzi, già docente del Politecnico di Milano, dove ha insegnato Meccanica Aerospaziale fino alla pensione, è consulente scientifica della NASA, dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ed è tra i “Principal Investigator” della missione Rosetta, che ha portato con successo una trivella da lei progettata sul dorso di una cometa, distante 500 milioni di chilometri dal nostro pianeta.

«Dico da sempre che so parlare soltanto di due cose: di spazio e di donne». – scrive Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvina nel libro “Sei un Universo” (Mondadori, 2023) – «Noi crediamo che in un mondo in rapida trasformazione, l’intelligenza, l’intuito e la passione femminile faranno la differenza, e che in futuro le ragazze della scienza e della tecnologia non saranno poche stelle isolate, ma costellazioni capaci di illuminare il cielo intero».

L'appuntamento è alle 15 nei locali della biblioteca “Nicola e Beppe Milano” in piazza San Giovanni 12bis.