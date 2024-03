Stamattina a Busca il flash mob "100 donne vestite di rosso"

Hanno fatto rumore attraversando il centro città al grido di “Respect and Love” i partecipanti questa mattina al flash mob #100donnevestitedirosso, voluto alla Città, assessorato Pari opportunità, cui ha preso parte la cantautrice e ambasciatrice Unicef della Regione Liguria Alessia Cotta Ramusino, autrice del libro “100 donne vestite di rosso” da cui è nato in Italia il movimento di sensibilizzazione omonimo.



Il corteo, composto in gran parte dalle ragazze e dai ragazzi di alcune classi delle scuole medie, ha percorso le vie del centro e si è riunito al Parco della Resistenza, dove il sindaco Marco Gallo e l’assessora Lucia Rosso hanno ribadito la necessità di questa data, tutt’altro che folcloristica.



Molto significativi gli interventi dei ragazzi che hanno letto pensieri propri e poesie e hanno sottolineato come sia più giusto chiamare l’8 Marzo #Giornatainternazionaledelladonna, ricordandone la storia.



E’ importante fermarsi a meditare non soltanto sui femminicidi, sulla violenza, sulle molestie che continuano subire le donne in tutto il mondo, ma bisogna anche agire per cambiare, a cominciare dal differenziale di genere, ancora impietoso, nel mondo del lavoro: secondo il Global Gender Gap Index ci vorranno ancora 131 anni per raggiungere la piena parità e proprio l'Italia ha il più basso tasso di occupazione femminile (51,1%) in Europa e il più alto differenziale di genere (18,1 punti percentuali).



La giornata si conclude questa sera al Teatro Civico con il concerto, dedicato alla Festa, delle celebri Blue Dolls.